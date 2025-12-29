■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）初の紅白出場となるCANDY TUNEがリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。本番ではトップバッターとして「倍倍FIGHT!」を歌唱する。またオープニング企画では有吉弘行、FRUITS ZIPPER、前田亘輝(TUBE)とともに「YOUNG MAN」を披露する。村川は「私たち、FRUITS ZIPPERになりたくてアソビシステムに入ったといっても過言ではないので、曲順もまさ