大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。６年ぶりに出場するＡＫＢ４８は「ＡＫＢ４８２０周年スーパーヒットメドレー」と題し、代表曲「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を披露する。前田敦子、大島優子ら歴代の豪華ＯＧも集結。今年迎えた結成２０周年の節目を盛大に飾る。