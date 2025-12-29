大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、6年ぶりの紅白復帰を果たしたAKB48が囲み取材に応じた。囲みには現総監督の倉野尾成美（25）ら現役メンバーをはじめ、初代総監督の高橋みなみ（34）のほか、「史上最強のツートップ」前田敦子（34）、大島優子（37）も出席した。倉野尾は「この20年つないできた思いやこれからのAKBを見せられる場にしたい」と久し