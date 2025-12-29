福山雅治、大泉洋出演のＴＢＳドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−」新作スペシャルドラマが２８日に放送された。２０２３年の連ドラ時からの豪華キャストや、ゲストで松本若菜らが出演。エンドロールでは、「回想」で「京本大我」の名前も。登場が一瞬だったためか、ネットでも「京本大我どこに出てたの？」「どこおった？」「えっクレジットに京本大我！？」「どこにいた！？」「ちょっと待って」「坊ちゃん…どこにいま