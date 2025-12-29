マンチェスター・シティは、オランダ代表DFネイサン・アケに2500万ユーロ（約46億円）の値札をつけているようだ。28日、スペイン紙『スポルト』が報じた。現在30歳のアケはチェルシーやボーンマスを経て2020年夏からマンチェスター・シティでプレーしている。これまで公式戦通算159試合に出場しているが、イングランド代表DFニコ・オライリーの台頭もあって今季は出場機会が減少。ここまで公式戦14試合の出場で先発は6回にとど