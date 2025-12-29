【モデルプレス＝2025/12/29】Travis Japanの松田元太が29日、自身のInstagramを更新。前日に結婚を発表したDOMOTOの堂本光一を祝福した。【写真】トラジャ松田元太、ファン衝撃の金髪姿◆松田元太、堂本光一の結婚祝福松田は「こーいちくん！！！ご結婚おめでとうございます！！」と祝福。「いやーーーなんか幸せな気持ちになります ハッピーです」と喜びをのぞかせ、「俺はSHOCKの時からお世話になってまして、ずっと優しくて