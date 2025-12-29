メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市の沖合で、蜃気楼の一種、「だるま朝日」がみられました。 29日午前7時ごろ、日の出とともに数分間、太陽がくびれて見えました。 冷え込んだ空気と暖かい海水面との温度差で太陽の光が屈折して見える現象です。 空気が澄み、雲が少なく、冷え込んだ晴れた朝にみられやい冬の風物詩です。 その形から「だるま朝日」と呼ばれるほか、なかなか見られないため「幸せの朝日」とも