メ～テレ（名古屋テレビ） 「名古屋の台所」として親しまれている柳橋中央市場では、年末年始の食材の大売り出しが行われています。 名古屋駅近くの「柳橋中央市場」にあるマルナカ食品センターでは、27日から年末年始の大売り出しが開かれています。 朝4時ごろから始まった29日の大売出しにはマグロやカニ、おせちにかかせない数の子などを求め多くの客が訪れていました。 大売り出しは、31日まで行われます