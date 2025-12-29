メ～テレ（名古屋テレビ） 29日夜、名古屋市緑区で30代の男性が何者かに刃物で刺されけがをしました。容疑者は現在も逃走中です。（29日正午時点） 28日午後8時半すぎ、緑区滝ノ水の路上で「仕事仲間が刺された」と110番通報がありました。 駆け付けた警察が背中に刃物が刺さった男性を発見しました。 刺されたのは緑区で配送業を営む35歳の男性です。 全治2週間程度のけがで命に別状はないということです。 男性