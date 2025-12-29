ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。歌人の初谷むいさんを迎えての対談をお届けします。初谷むいはつたに・むい1996年生まれ。大学時代に『花は泡、そこにいたって会いたいよ』（書肆侃侃房）でデビュー。短歌ユニット「イルカーン」としても活動する。第三歌集『笑っちゃうほど遠くって、光っちゃうほど近かった』（ナナロク社）が発売中。ゆっきゅん1995年生まれ、岡山県出身。2021年からセルフプロデュースで「DI