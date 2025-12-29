【新華社北京12月29日】中国自然資源部の南中国海生態センターは29日、関係部門や科学イノベーションプラットフォームと共同で「黄岩島のサンゴ礁生態に関する調査報告書」を発表した。報告書は、黄岩島国家級自然保護区内の造礁サンゴの平均被覆率が38.8％で、13科36属の135種が確認されており、サンゴ礁の生態系が全体的に良好であることを明らかにした。