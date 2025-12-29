あの頃、胸にそっとしまった“宝物みたいな気持ち”が、名古屋で再び輝き出します。全国を巡回し話題を集めてきた「アニメカードキャプターさくらTaKaRaBaKoPOPUP SHOP」が、ついに名古屋PARCOに初登場。優しく透明感のある世界観と、心をくすぐるオリジナルアイテムが揃い、訪れるたびに新しいときめきに出会える空間です。 名古屋初上陸のTaKaRaBaKoPOPUP SHOP 東京・大阪・博多を巡回してきた「アニメカー