栃木・小山市で28日夜、住宅に男2人が押し入り、女性にけがをさせる強盗事件がありました。28日午後7時過ぎ、小山市西城南にある住宅で「家に帰ったら、男の人と鉢合わせをして突き飛ばされた」と住人の女性から110番通報がありました。警察によりますと、男2人が窓ガラスを割って侵入し、物色していたところ、帰宅した女性と鉢合わせになり、突き飛ばして逃走したということです。女性は軽傷です。男2人は身長は170cmから180cmく