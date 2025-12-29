札幌テレビの新人アナウンサー竹井愛乃さん（22）がインスタグラムを更新し、ミニチュア雪だるまを手に乗せた写真を投稿した。【写真】「めっちゃ可愛い！」手乗り雪だるまと竹井愛乃さん竹井アナウンサーはライムグリーンのコートに黒の手袋を着け、手のひらにに小さな雪だるまを乗せて、「雪や寒さで大変なことは沢山ありますが、雪があるからこそ楽しめることがあるのも北海道の魅力ですね」と笑みを浮かべた。竹井愛乃さんは東