大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では天才絵師・歌麿を演じるなど、独特の存在感と高い演技力を持つ俳優・染谷将太さん。その染谷さんが、このたびNHK・特集オーディオドラマの脚本と演出に挑戦。作品名は『だまっていない』。内容は……タイムスリップSF×モンスターパニック！？12月29日放送となる”意欲的すぎる”作品の裏側とともに、ご本人曰く「とにかく忙しかった」と語る2025年を振り返っていただきました。（