”令和の若者”はマチアプをどのように利用しているのか恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs（ペアーズ）」を運営する株式会社エウレカ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本竜馬、以下 ペアーズ）は、恋愛可処分時間が短い”令和の若者”がマッチングアプリをどのように利用しているのか明らかにする「マッチングアプリの出戻り」および「生成AIへの恋愛相談」に関する実態調査を実施。2025年12月19日にその結果を公開しました