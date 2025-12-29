人生の転換期が訪れるたびに、『婦人公論』に登場してくださっている上沼恵美子さん。今年は「70歳」という大きな節目―日々の暮らしや気持ちに変化はあったのでしょうか。（撮影：浅井佳代子構成：篠藤ゆり）【写真】褒めてほしいという夫に…* * * * * * *同年代の夫婦が集ううどん屋さんで今年4月に古希を迎えました。夫の時はちょっといいお店でご馳走したのに、夫は何もしてくれませんでした。誕生日にメールひとつ届きませ