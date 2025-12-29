2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。本イベントで実施されるエンターテイメントプログラムの詳細が発表され、「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」の出演キャラクターが明らかとなった。【写真】特別色「ジュビリーブルー」で統一した新衣装がかわいい！