プロ野球・中日から今季限りで現役を引退した中田翔さんが29日、自身のインスタグラムを更新。シンガポールで近藤健介選手と遭遇したことを報告しました。中田さんは近藤健介選手との笑顔の写真とともに、「シンガポールでまさかの遭遇！！笑 こんな偶然ある？？」と投稿。ハッシュタグには「コンちゃん」と記しました。2人は2012〜2021年まで日本ハムでチームメートとあり偶然の再会を喜びました。日差しの下、2人とも半袖短パン