北海道は29日、由仁町の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザの疑い事例について、遺伝子検査の結果、陽性だったと発表した。道によると今季全国11例目。養鶏場が飼育している約6300羽の採卵鶏を全て殺処分する。北海道は養鶏場から半径10キロ以内にある農場で飼育されている約1万7千羽の移動や搬出を制限している。28日に平常より多くの鶏が死んでいると養鶏場から通報があった。北海道が10羽を簡易検査し、うち9羽が