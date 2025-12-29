大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサルが２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。初出場となる女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」は、ＴｉｋＴｏｋ総再生数４０億回を突破した「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を歌う。同曲は今年の日本レコード大賞優秀作品賞を受賞している。立花琴未は「まさか出演できるとは想像していなかった。紅組のトップを任せていただいたので、全ての皆さん