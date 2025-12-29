本格的な受験シーズンを前に、北九州市のモノレールの駅に合格を祈願する神社が設けられました。北九州モノレールの平和通駅に設けられたのは、「モノレール平和神社」です。29日は関係者が出席して神事が行われ、北九州市小倉南区の蒲生八幡神社で学問の神様としてまつられる幸彦社の御霊が分祀されました。この神社では、企救丘駅から平和通駅間の合格祈願切符やお守りなどが入った「合格祈願セット」も