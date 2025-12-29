２７日、趙家普里河特大橋の建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶12月29日】中国の陝西省西安−重慶間で建設が進む西渝高速鉄道の趙家普里河特大橋は27日、移動式型枠による現場打ち梁の打設を終え、橋全体の接合が完了した。趙家普里河特大橋は重慶市開州区に位置し、全長1044メートル、27の橋脚を備える。同高速鉄道の重慶区間で千メートルを超える特大橋として初めて連結を達成した。２７日、趙