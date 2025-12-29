¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¡Ê29Æü¡¦ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡ËÂè3»î¹ç¤ÇÉÚß·ÂçÃÒ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤¬¡¢Âç²ñ2ÆüÁ°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö15 Ê¬´Ö¤«¤±¤Æ¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È´°Éõ¾¡Íø¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡ÛºÇ¶¯²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡ÖÄ«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤ÎÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤­¤¿¡×ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢½é¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼Â¸½¼ÄÄÍ¤ÈÉÚß·¤Ï2Ç¯Á°¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡ØRIZIN.45¡Ù¤Ç¥­¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¼ÄÄÍ