北海道や東北北部は断続的に雨や雪が降り、雷を伴うところもあるでしょう。山陰や沖縄も不安定な天気で、北陸は夜遅くから雨が降り出す見込みです。そのほかは晴れ間のでるところが多いですが、西日本では次第に雲が増えてくるでしょう。夕方以降は、一部でにわか雨がありそうです。気温です。きょうの最高気温は全国的にこの時季にしては高いでしょう。東京は13℃、大阪は14℃まで上がり、日差しにぬくもりを感じられそうです。西