SNSで話題の歌手サイツアキノリ（36）が、28日放送の日本テレビ系「芸人報道2025年芸人ニュース大賞」（深夜0時55分）に出演。人生初のテレビ収録で、バズった曲の替え歌を披露した。9月にTikTok（ティックトック）にアップした「恋するあなたは美しい」が約600万回再生とバズり、タレントや著名人が曲に合わせて踊る動画を投稿している。ただ、「来年どうしたらいいか全然わからなくて」。そのため「どうにか出させていただけない