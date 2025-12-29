■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）初の紅白出場となるFRUITS ZIPPERがリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。本番では「わたしの一番かわいいところ」を歌唱する。またオープニング企画では有吉弘行、CANDY TUNE、前田亘輝（TUBE）とともに「YOUNG MAN」を披露する。【個別ショット】可愛すぎる〜!!キュートな衣装で登場したFRUITS ZIPPERFRUITS ZIPPERは、鎮西寿々歌、櫻井優衣、