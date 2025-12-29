北朝鮮はきのう、長距離戦略巡航ミサイルの発射訓練を行ったと発表しました。北朝鮮の国営メディア「朝鮮中央通信」は、北朝鮮がきのう、朝鮮半島西側の黄海で金正恩総書記が視察する中、長距離巡航ミサイルの発射訓練を行ったと伝えました。訓練は、戦闘能力の確認や任務遂行の手順を習熟する目的で行われ、ミサイルはおよそ2時間50分にわたって設定された軌道を飛行し、標的に命中したとしています。金総書記は「わが国の核抑止