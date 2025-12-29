タレント渡辺美奈代（56）が29日に自身のブログを更新。自宅に起きたトラブルを明かした。渡辺は「我が家給湯器が故障して3日目年末で業務が終わっているところも多く復旧まで時間がかかっています」と報告した。さらに「その間ホテルをとりお風呂に入ってお家に行ったり来たり今夜は湯船につかりゆっくりしたいので私はホテルに泊まる事に。。。」と現状を明かした。渡辺は「年末年始どーなっちゃうんでしょ、、、ちょっ