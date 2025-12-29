今回は、年末に自分の家に泊まる親の世話をお嫁さんに丸投げし、逃げた夫のエピソードを紹介します。心身ともに限界…「去年の年末、義両親と義姉妹の計4人がウチに来て、長期滞在しました。その間、義両親と義姉妹はウチで大量に飲み食いし（お酒もかなり飲みます）、かなりの出費になりました。だからって食費を払ってくれるわけでもありません。また散らかし放題で片付けもせず、『料理がイマイチ』などケチをつけてきました。