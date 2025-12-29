テレビ朝日系「M−1グランプリ2025アナザーストーリー」（午後10時半）が28日、放送された。第21代王者に輝いた、たくろうの優勝舞台裏が明かされ、21年にあった解散危機について言及した。たくろうはNSC（吉本総合芸能学院）大阪校の先輩後輩で16年にコンビへ。わずか結成5カ月で迎えた2016年の「M−1」で3回戦に進出し、好発進。結成2年で迎えた18年は準決勝進出。その準決勝には優勝した霜降り明星、ジャルジャル、かまいたち