ハンワホームズは５日ぶりに急反発している。前週末２６日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（２～１１月）の単独決算を発表した。売上高が１７億７７００万円（前年同期比１９．６％増）、営業利益が１億６００万円（同３．３倍）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。外構設計・施工を担う空間創造事業は高付加価値・大型案件が見込まれる法人案件に注力することで大幅な増収増益を達成し