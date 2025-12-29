モンテディオ山形は29日、FC東京から期限付き移籍しているMF寺山翼(25)について、期限付き移籍期間を延長することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなり、期間中にFC東京と対戦する公式戦には出場できない。寺山は今季途中に山形へ期限付き移籍し、J2リーグ戦15試合の出場で3ゴールを記録。ボランチながら積極的にゴール前へ飛び出すプレーで存在感を示した。クラブ公式サイトを通じ、「チームが目標としているもの