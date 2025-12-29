アビスパ福岡は29日、湘南ベルマーレのMF奥野耕平(25)が完全移籍で加入することを発表した。奥野はガンバ大阪ユースから2019年にトップチーム昇格。2023年に湘南へ期限付き移籍し、翌2024年から完全移籍となった。今季はJ1リーグ戦31試合に出場し、2ゴールを記録。また、ルヴァンカップで5試合、天皇杯で1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF奥野耕平(おくの・こうへい)■生年月日2000年4月3日(2