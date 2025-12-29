東京ヴェルディは29日、川崎フロンターレからDF田邉秀斗(23)が完全移籍で加入することを発表した。田邉は静岡学園高から2021年に川崎Fへ加入。2022年7月から2023年3月までジェフユナイテッド千葉に育成型期限付き移籍で所属した。今季は川崎FでJ1リーグ戦9試合に出場。また、ルヴァンカップで3試合、天皇杯で1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF田邉秀斗(たなべ・しゅうと)■生年月日2002年5月5日