ブラウブリッツ秋田は29日、水戸ホーリーホックから期限付き移籍で加入していたDF長井一真(27)が完全移籍となることを発表した。長井は今季、水戸から期限付き移籍。J2リーグ戦27試合で1得点を挙げ、ルヴァンカップと天皇杯でそれぞれ2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF長井一真(ながい・かずま)■生年月日1998年11月2日(27歳)■出身地大阪府■身長/体重180cm/77kg■経歴大阪セントラルFC-大阪セ