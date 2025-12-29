2025年から2026年にバトンタッチの１週間！もうゆっくり過ごされている人、大掃除や新年の準備で大忙しの人、みなさんはどのように過ごされているのでしょうか？いつもとは時間の流れが違う１週間ですね。そんな時こそ、お友達やご家族と、いや、ひとりでも！エキサイティングな時間を過ごしてはいかがでしょうか？なんと今年創立１２３年！スーパー・ミラクル・イルージョン「木下大サーカス」！現在、3年ぶりに立川公演が開催中