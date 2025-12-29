プロ野球・中日でプレーしていた駿太選手が現役引退を発表しました。駿太選手は2010年ドラフト1位で前橋商高からオリックスに入団。ルーキーイヤーから30試合に出場し初ヒットも放ちました。13年からは5年連続で100試合以上の出場・本塁打も記録。しかし18年以降から出場機会を徐々に減らし、2022年にトレードで中日に移籍しました。しかし移籍後はなかなか活躍を継続できず。今オフに来季の契約を結ばない旨が発表されていました