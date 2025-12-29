＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール30度目の出場となる天童よしみ（71）は、郷ひろみ（70）が今年の紅白をもって“卒業”することに「そんなにビシッと決めなくてもいいのに。もったいない」と、希有（けう）なエンターテイナーの決断を惜しんだ。「すごくバイタリティーがあるのに…。一緒に歌ってきて、ひろみさんとは同世代だから感じる。さみしいです」。だが、最後には「でも倒れるほどの大ショックとは別。