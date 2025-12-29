SoftBank ウインターカップ2025女子決勝バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」の女子決勝が28日、東京体育館で行われた。夏のインターハイ女王・桜花学園（愛知）は大阪薫英女学院（大阪）に61-66で敗れ、夏冬2冠はならなかった。歴代最多24回の優勝を誇る名門が迎えている“大きな転換期”。怪我に悩まされた3年生や亡き恩師の想いも背負って、2年生の司令塔・竹内みやが奮闘した。161セ