白濱美兎の等身大抱き枕カバーが、「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で2026年1月6日（火）までの期間限定で再販売を実施中。本企画は、クリスマスシーズンから年末年始にかけて実施される復刻販売となっており、同商品を購入できる機会は今回が最後となる。 白濱美兎 「等身大抱き枕カバー」は、白濱美兎の水着グラビア写真が両面にデザインされており、正面と後ろ姿の両方の絵柄が楽しめる。やわらか