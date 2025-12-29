沖縄出身のロックバンド「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ」が２９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ」は１９年ぶり３回目の出場。「イケナイ太陽」を披露する。ＲＹＯは「非常に久しぶりの出演。我々、中継という形でしか参加してこなかった。紅白の規模感を目の当たりにして、初出場くらいの気持ち。非常に緊張しております」とドキドキ