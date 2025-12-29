歌手の郷ひろみが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加した郷ひろみ38回目の出場で「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」を披露する郷ひろみ。会見冒頭、「皆さんにご報告をしなきゃならないことがありまして、2025年、今年の紅白歌合戦は一区切り、僕自身つけた