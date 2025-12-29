柄本佑が主演する映画『木挽町のあだ討ち』より、場面写真12点が一挙解禁された。【写真】人々の想いが辿り着く結末とは――『木挽町のあだ討ち』場面写真ギャラリー永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。主演の柄本佑は、あだ討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を演じる。共演として、渡辺謙が芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・