韓国スポーツメディア「スポーツトゥデイ」（ウェブ版）は2025年12月27日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、キムの実父が抱えていた借金問題が解決したと報じた。16年前に1億ウォンの出資受ける 同メディアは「キム・ヘソンの父親の借金問題に決着」などのタイトルで報道。キムの実父を巡る借金問題に終止符が打たれたとした。 記事によると、キムの実父は16年前