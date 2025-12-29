阪神梅田本店の「アートギャラリー」では、来年１月３日〜１３日まで「深堀隆介作品展『金魚絵思』Ｋｉｎｇｙｏｅｓｈｉ」を展示する。金魚に魅せられ創作を続ける美術作家・深堀氏の個展。「金魚絵思」をタイトルとして、創作への思いを込めた金魚作品を見ることができる。人間国宝・中川清司氏の木工芸の桶とのコラボ作品や金魚酒作品（２．５Ｄ作品）、直筆の平面作品の販売の他、１月３日に公開制作やサイン会も開催す