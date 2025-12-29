2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。芸能人部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/07/27）。【写真】一糸まとわぬ姿を披露した伝説の写真集も…菅野美穂の歩みを写真ですべて見る＊＊＊女優の菅野美穂（47）が16日、ホラーに謎解きも加わった主演映画『近畿地方のある場所について』のプレミア上映に登場。「この謎解き、わかんのかんの菅野美穂でした」と謎のダジャレで