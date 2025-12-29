28日夜、愛知・名古屋市の路上で配達作業中の男性が刃物で刺されけがをした事件で、男性が「車から降りた時に突然襲われた」と話していることが分かりました。28日午後9時前、名古屋市緑区で「仕事仲間が刺された」と110番通報があり、路上に止めた軽自動車の中で配送業の男性（35）が刃物が刺さった状態で発見されていました。警察によりますと、男性は右の腰の辺りをナイフのようなもので刺され全治2週間ほどの重傷だということ