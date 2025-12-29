けさの県内は、広く晴れましたが、午後は次第に雲に覆われそうです。けさの県内は広く晴れて、青空が広がりました。雪を頂く立山連峰の白い稜線が青空にくっきりと浮かび、穏やかな陽気となっています。けさの最低気温は、富山市で3.7度、高岡市伏木で1.3度と平年を上回りました。日中の予想最高気温は、富山市、高岡市伏木ともに14度と平年より6度から7度ほど高くなりそうです。このあとの県内は、天気が下り坂で、次第に雲が広が