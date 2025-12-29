心や体のけがれをはらい清めて新しい年を迎える「年越の大祓」が富山市の日枝神社で行われています。「大祓」は毎年6月と12月に行う神事です。日常生活の中で身についた罪やけがれをはらい清めるとされています。参拝者は、心身のけがれを移すため人の形に切り抜いた紙で自分の体をなでたあと、清らかな心とからだに立ち返るため茅の輪をくぐりました。参加した女性「1年のけがれをここではらわせていただいて、来年も新しい気持ち